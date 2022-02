Vacinação contra covid-19 na Faculdade de Enfermagem da Uern terão dias específicos

A Faculdade de Enfermagem (Faen), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), informa que a partir desta semana a campanha de vacinação contra a Covid-19 será realizada às terças-feiras e quintas-feiras, das 11h às 16h. A mudança ocorre devido ao início das aulas na Unidade, a partir desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro.

Serão ofertados imunizantes para adultos e crianças, a partir dos 5 anos de idade. A vacinação é feita na sede da Faculdade, situada à Rua Des. Dionísio Figueira.

Todas as pessoas com mais de 5 anos de idade podem ser vacinadas contra a Covid-19 e os adultos que tiveram a segunda dose aplicada há pelo menos quatro meses podem receber a dose de reforço.

É obrigatório apresentar um documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), para receber qualquer dose da vacina. Para a segunda dose ou dose adicional, é indicado levar a carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.

É muito importante ter o esquema vacinal completo, pois somente com a vacinação é possível controlar a Covid, no sentido da contaminação e disseminação da doença. Além disso, os cuidados de prevenção à Covid-19 devem ser mantidos, como usar a máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações.