Vacinação contra covid-19, influenza e sarampo serão disponibilizadas no final de semana

Os mossoroenses poderão se imunizar durante o final de semana contra covid-19, influenza e sarampo, durante todo o final de semana. Nesse sábado, 28, e domingo, 29, a vacinação ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e no Partage Shopping Mossoró.

Na unidade de saúde o horário de vacinação será das 8h às 16h, nos dois dias, e no Partage Shopping das 10h às 18h, no sábado, e das 11h às 18h, no domingo. Pela proximidade do início dos festejos do “Mossoró Cidade Junina”, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização contra as doenças e que as pessoas que pretendem se deslocar para o Corredor Cultural se vacinem e estejam protegidos contra os agravos.

“O intuito da Secretaria de Saúde diante da proximidade dos festejos do Mossoró Cidade Junina é justamente chamar a atenção desse público que faz parte das distintas campanhas para que se desloquem até um ponto de vacinação e se imunizem contra a Covid-19, sarampo e Influenza. Queremos que a população de Mossoró e, também, os turistas possam curtir de maneira segura e protegida”, explicou o coordenador de Imunizações do Município, Etevaldo Lima.

O reforço é justificado pela baixa cobertura vacinal nas campanhas de Influenza e sarampo. Etevaldo Lima informou que do público-alvo apto a se imunizar contra a gripe, poucos se dirigiram até o momento aos pontos de vacinação.

“Dos 106.188 pessoas aptas neste primeiro momento a se vacinar contra a gripe em Mossoró, apenas 28.485 receberam a vacina contra a Influenza. Mais de 77 mil pessoas faltam se vacinar contra a doença”, disse Etevaldo. Ele também mostra preocupação com a vacinação das crianças.

“As campanhas de sarampo e Influenza no município têm como público-alvo 16.788 crianças de 6 meses a menores de 5 anos, sendo que temos apenas 3.640 vacinadas contra o sarampo e 3.894 crianças imunizadas contra a gripe. Faltam ainda mais de 13 mil se vacinarem contra o sarampo e mais de 12 mil contra a gripe”.

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbanos e de longo curso.

E ainda: trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.