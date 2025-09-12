Vacinação antirrábica seguirá no sábado e domingo em Mossoró; confira os locais
A Prefeitura de Mossoró dará prosseguimento à vacinação antirrábica neste fim de semana. Entre o sábado (13) e o domingo (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró (SMS) disponibilizará 11 pontos de vacinação de cães e gatos.
Haverá vacinação em bairros e comunidades como: Parque Universitário; Costa e Silva; Alto da Pelonha; Odete Rosado; Planalto 13 de Maio; Santo Antônio; Paredões; Bom Jardim; Santa Delmira; Parque Verde; Centro (Memorial da Resistência).
Confira os locais de vacinação:
Sábado (13), das 8h às 12h:
– Parque Universitário (Arena Park ao lado do Supermercado Fácil);
– Costa e Silva (Praça Valdecir Ferreira – Praça dos Pintos);
– Alto da Pelonha: Rua Valdemar da Silva Cortez, 33 (Casa de dona Filó – Em frente ao comércio Pai e Filho);
– Odete Rosado: Rua Maria Natividade de Medeiros, 52 (Casa do Paulista – prox. Mercantil do Fofinho);
– Planalto 13 de Maio: Rua Martins Jr. (Bar da Glória – prox. Supermercado Rede 10);
– Santo Antônio (Praça do Livro);
– Paredões (Cruzamento da Rua Afonso Pena com a Rua Marechal Deodoro – antiga Agripesca);
– Bom Jardim (Rua Venceslau Braz – Praça da Igreja de São José);
– Santa Delmira (Praça ao lado do Supermercados Queiroz);
– Santa Delmira/Parque Verde (Mercantil Economize).
Domingo (16h às 20h):
– Memorial da Resistência (Avenida Rio Branco).