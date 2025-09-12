Vacinação antirrábica seguirá no sábado e domingo em Mossoró; confira os locais

A Prefeitura de Mossoró dará prosseguimento à vacinação antirrábica neste fim de semana. Entre o sábado (13) e o domingo (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró (SMS) disponibilizará 11 pontos de vacinação de cães e gatos.

Haverá vacinação em bairros e comunidades como: Parque Universitário; Costa e Silva; Alto da Pelonha; Odete Rosado; Planalto 13 de Maio; Santo Antônio; Paredões; Bom Jardim; Santa Delmira; Parque Verde; Centro (Memorial da Resistência).

Confira os locais de vacinação:

Sábado (13), das 8h às 12h:

– Parque Universitário (Arena Park ao lado do Supermercado Fácil);

– Costa e Silva (Praça Valdecir Ferreira – Praça dos Pintos);

– Alto da Pelonha: Rua Valdemar da Silva Cortez, 33 (Casa de dona Filó – Em frente ao comércio Pai e Filho);

– Odete Rosado: Rua Maria Natividade de Medeiros, 52 (Casa do Paulista – prox. Mercantil do Fofinho);

– Planalto 13 de Maio: Rua Martins Jr. (Bar da Glória – prox. Supermercado Rede 10);

– Santo Antônio (Praça do Livro);

– Paredões (Cruzamento da Rua Afonso Pena com a Rua Marechal Deodoro – antiga Agripesca);

– Bom Jardim (Rua Venceslau Braz – Praça da Igreja de São José);

– Santa Delmira (Praça ao lado do Supermercados Queiroz);

– Santa Delmira/Parque Verde (Mercantil Economize).

Domingo (16h às 20h):

– Memorial da Resistência (Avenida Rio Branco).