Vacinação antirrábica: Mossoró terá pontos extras na sexta, sábado e domingo

A Prefeitura de Mossoró dá prosseguimento a campanha de vacinação contra a raiva, disponibilizando pontos extras para imunização de cães e gatos. Os tutores poderão levar seus animais para se vacinar em pontos estratégicos, contemplando diversas regiões, na sexta-feira (1°), sábado (2) e domingo (3).

A cada semana, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulga novos pontos extras de vacinação, ampliando as possibilidades para a população imunizar seus animais. O cronograma é montado para atender bairros e comunidades de todas as regiões do município.

A campanha de vacinação antirrábica vai até o dia 30 de setembro. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 80% da população animal – cães e gatos.

PONTOS DE VACINAÇÃO:

Sexta-feira (1º) – 8h às 11h – ou enquanto durar o estoque

Conselho Comunitário – Alto do Sumaré

Praça em frente à UEI Noeme Borges – Dom Jaime Câmara

UBS Aguinaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Duclécio Antônio de Medeiros – Costa e Silva

UBS Antonio Camilo – Ilha de Santa Luzia

CRAS – Bom Jardim

UBS Francisco Marques da Silva – Planalto 13 de Maio/Alameda

UBS Marcos Raimundo da Costa – Belo Horizonte

Conselho Comunitário – Abolição III – Rua Dona Dolores da Escóssia

Rua Maria do Carmo, próximo ao Mercadinho Arizona – Redenção

Sábado (2) – 8h às 12h – ou enquanto durar o estoque

Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira – Centro

Praça ao lado da UPA do Alto de São Manoel

UBS Dr. Chico Costa – Santo Antônio

Domingo (3) – 16h às 19h – ou enquanto durar o estoque

Memorial da Resistência de Mossoró