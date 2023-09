Vacinação antirrábica: Mossoró terá ponto extra no feriado de 7 de setembro

Nesta quinta-feira (7), feriado nacional referente à Independência do Brasil, a Prefeitura de Mossoró dá sequência a campanha de vacinação antirrábica. O ponto extra para imunização de cães e gatos funcionará no Partage Shopping, das 14h às 18h.

Todas as semanas novos pontos extras de vacinação são divulgados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O objetivo é descentralizar o serviço, ampliando a oferta da vacina para contemplar bairros e comunidades de várias regiões do município.

É possível o agendamento da imunização de cães e gatos, a partir de 5 animais domiciliados que estejam na residência do tutor no momento da aplicação da vacina. Os tutores podem entrar em contato com o CCZ por meio do telefone (84) 3315-4833.

Em Mossoró, a campanha de vacinação antirrábica começou em 14 de julho e se estenderá até 30 de setembro. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 80% da população animal, entre cães e gatos.

Assecom