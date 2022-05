Vacina contra febre amarela é aberta para o público em geral

A partir desta semana a vacina contra a febre amarela está incluída na rotina do calendário básico de vacinação. Anteriormente, a vacina era indicada apenas para as pessoas que iam viajar para áreas endêmicas e agora está implantando como rotina.

Para atender um público-alvo maior, o número de pontos de vacinação aumentou de cinco para dez. A Secretaria Municipal de Saúde realizou na semana passada uma capacitação com profissionais de enfermagem, profissionais de salas de vacina e diretores de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O coordenador de Imunizações do Município, Etevaldo Lima destaca inicialmente que as doses enviadas pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde não são suficientes para atender a população. A remessa é enviada no sistema de cotas até contemplar a todos. Etevaldo explica que toda a população de 9 meses a 59 anos de idade tem de se vacinar contra a febre amarela.

“A população que tomou uma dose quando era menor de cinco anos necessita de outra dose. A população a partir de cinco anos até 59 anos se não tem nenhuma dose passa a tomar só uma dose. Lembrando que alguém que tenha tomado alguma dose e estar adulto ou a partir de 5 anos que tenha tomado uma dose em menor de cinco ele necessita de outra dose”.

As unidades que contam com o imunizante são: José Fernandes de Melo, Lucas Benjamin, Ildone Cavalcante, Edgard Burlamaqui, Maria Soares da Costa, Chico Porto, Luís Escolástico Bezerra, José Holanda, Chico Costa e Epitácio da Costa Carvalho. A vacinação vai ocorrer de segunda a sexta-feira pela manhã e à tarde.