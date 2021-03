Usuários do Caixa Tem devem atualizar dados; confira o cronograma

Usuários do aplicativo Caixa Tem devem atualizar os dados cadastrais de acordo com o cronograma divulgado pelo banco. A partir deste domingo (14), a plataforma libera a atualização para nascidos em janeiro. O procedimento é 100% digital, sem filas, e realizado em três passos.

Basta acessar a conversa “Atualize seu cadastro”, inserir uma foto e anexar os documentos pessoais solicitados. Com isso, o usuário já tem o aplicativo regularizado. O Caixa Tem é utilizado para movimentações do Auxílio Emergencial, do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) e do Programa Bolsa Família, por exemplo.

Somente no ano passado, o aplicativo permitiu a abertura de mais de 105 milhões de Contas Poupança Social Digital, somando 612,4 milhões de pagamentos realizados em um total de R$ 351,8 bilhões. Segundo a Caixa, a atualização permite mais segurança, vantagens e praticidade aos clientes. Ela segue o cronograma até 31 de março, quando fica disponível para nascidos em dezembro.

A ação ocorre próximo à aprovação do texto-base da chamada PEC Emergencial. A Câmara dos Deputados aprovou o texto na última quinta-feira (11), que autoriza o pagamento de até R$ 44 bilhões para o novo auxílio emergencial, sem ferir o teto de gastos do governo federal. Ainda serão votados 11 destaques da proposta. O Ministério da Economia divulgou que o auxílio deve variar entre R$ 175 e R$ 350.

Fonte: Brasil 61