Uso de máscaras deixará de ser obrigatório no RN

A partir do dia 16 de março, o uso de máscaras não será mais obrigatório em ambientes aberto do Rio Grande do Norte. O Governo do Estado, anunciou, por meio do secretário de Saúde do RN, Cipriano Maia, que a decisão segue a orientação feita pelo Comitê Científico do Estado.

O uso de máscaras é obrigatório no estado desde maio de 2020, após o início da pandemia da Covid-19. Cipriano Maia informou que as máscaras devem ser mantidas em ambientes abertos em caso de aglomerações. “Se você aglomera com muitas pessoas perto uma da outra, deve usar máscara”, ponderou.

Por enquanto, o uso da máscara continuará sendo exigido em locais fechados. Além disso, o governo vai manter o decreto que determina a exigência de passaporte vacinal para entrada em estabelecimentos – a medida não vem sendo seguida em Natal, porque a prefeitura publicou um decreto contrário.

“O comitê analisou todo o cenário, que é bastante confortável do ponto de vista da pandemia, com redução de casos e da procura por leitos, portanto possibilita que a gente comece a flexibilização do convívio social. Mas queremos destacar que a exigência do passaporte vacinal continua, que precisamos avançar na vacinação, seja de pessoas que ainda não foram convencidas da importância da vacinação, seja das pessoas que não procuraram os postos de saúde para tomar a dose de reforço, ou dos jovens, onde a gente também precisa aumentar a cobertura”, disse.

Cipriano ainda afirmou que as empresas e a população deverão manter os serviços de vigilância, com atenção às pessoas com sintomas da Covid-19, que precisarão continuar mantendo isolamento e o uso de máscara.

O decreto atual que determina a exigência de passaporte vacinal e o uso de máscaras está em vigência até o dia 16, portanto o secretário afirmou que o novo decreto com a liberação deverá ser publicado na véspera.

Fonte G1