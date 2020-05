O vice - presidente da República, Hamilton Mourão, cumprimenta , o ex- ministro, Luiz Henrique Mandetta, durante solenidade de posse no Palácio do Planalto Foto Marcello Casal JR Ag. Brasil

URGENTE Ministro da Saúde, Nelson Teich, pede demissão Depois de ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde. Nelson Teich, retorna ao Ministério e comunica sua demissão do cargo que vem exercendo há menos de um mês. Ele deixao governo após sofrer pressão por semanas para indicar o uso da cloroquina — remédio cuja eficácia contra o coronavírus não é comprovada — para pacientes com covid-19. Marcou para a tarde de hoje, uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre sua saída. O que se sabe é que ele vinha sendo pressionado, desde a sua posse, para indicar o uso da cloroquina — remédio cuja eficácia contra o coronavírus não é comprovada — para pacientes com covid-19. Além de médico, Nelson Teich é empresário e oncologista, tendo substituido no cargo outro médico, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS). Em Brasília, há informações de que o presidente chegou a convidar o número dois da pasta, o general Eduardo Pazuello, para assumir a Saúde, caso Teich se demitisse. Sendo confirmada a informação, será mais um general em cargo de influência no governo jair Bolsonaro. A troca de dois ministros da Saúde, em plena crise da saúde pública, ocorre no momento em que as estatísticas registram, até hoje, 14.131mil brasileiros mortos e 207 mil infectados pelo Covid-19 Compartilhe Facebook

