Upas de Natal têm pacientes acima da capacidade de atendimento; ocupação de leitos para Covid-19 chega a 220%

Quase todas unidades públicas de saúde direcionadas ao tratamento da Covid-19 em Natal estão lotadas ou superlotadas. Duas das quatro Upas, inclusive, abrigam hoje mais do dobro de pacientes da doença do que têm condições de atender. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou nesta terça-feira (9) um balanço sobre as unidades saúde da capital potiguar administradas pelo Município.

De acordo com o relatório, a UPA da Cidade da Esperança, na Zona Oeste, e a UPA Pajuçara, na Zona Norte, têm ocupação de 220% dos leitos direcionados à Covid-19. A Unidade de Pronto Atendimento do Potengi, também na ZN, está atualmente com 160% de ocupação de seus leitos para pessoas com o novo coronavírus. Já a UPA do conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul, funciona 90% ocupada.

Os hospitais dos Pescadores e Municipal lotaram: ambos estão trabalhando com 100% da ocupação dos leitos Covid-19. No Hospital de Campanha de Natal, aberto exclusivamente para os pacientes do vírus, a ocupação é de 60%.