UnP promove II Mutirão da Declaração do Imposto de Renda

Faltando cerca de 15 dias para o encerramento do prazo para envio das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Universidade Potiguar (UnP) realizará o segundo mutirão gratuito para atendimento gratuito de contribuintes, no 23 de maio, no Campus Mossoró.

Desde o mês de março o Núcleo vem funcionando no Campus Mossoró, realizando atendimento gratuito ao público, e seguirá atendendo a demanda da população sobre assuntos relacionados à contribuição fiscal. Os atendimentos acontecem de segunda a quarta-feira, das 16h às 19h, e agora passaram a ser realizados no Núcleo de Prática de Negócios (NPN), inaugurado na unidade da UnP em Mossoró.

O mutirão do dia 23 de maio será realizado no NPN, das 9h às 11h, das 14h às 18h, e das 19h às 21h, e segue em caráter solidário, arrecadando dois pacotes de leite em pó de cada contribuinte atendido. As doações serão entregues ao Abrigo de Idosos Amantino Câmara.

São obrigados a declarar, aquelas pessoas que receberam um total de rendimentos tributáveis (salário, bônus na empresa etc) igual ou maior que R$ 28.559,70 em 2021, entre outros contribuintes. Para evitar transtornos o ideal é não deixar para realizar o processo de última hora.

A atuação no NAF permite aos estudantes da universidade vivenciarem os processos do dia a dia Contábil, colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Poderão ser atendidos pelo NAF aqueles contribuintes que tem apenas um rendimento, recebeu até R$ 40 mil em 2021, tem até seis bens, não paga pensão alimentícia, não possui ganhos de capital e não tem investimentos em ações.

No momento do atendimento os contribuintes devem portar os seguintes documentos: declaração do ano anterior (se houver); documentos pessoas do contribuinte e dependentes (RG, CPF e comprovante de residência); informe de rendimento do ano 2021 da sua fonte pagadora; Documentos que comprovem a posse de um bem (informe de rendimento de conta bancaria, documento de veículo etc).

Entre os serviços realizados estão desde auxílio para abertura de e-mail, orientação financeira e contábil, além de mais uma vez fazer a declaração de IRPF, para grupos específicos, como pessoas que na maioria dos anos são isentas, mas, esporadicamente, precisam fazer a declaração.