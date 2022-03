UnP e Sesc promovem programação gratuita em alusão à campanha Março Lilás

Sendo a 4ª maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, o câncer de colo do útero é um problema de saúde que precisa ser conhecido não só pelo público feminino, mas por toda a sociedade, para que as ações de prevenção e combate sejam mais efetivas. É com esse objetivo que durante o mês de março é realizada a campanha Março Lilás.

Para reforçar a importância da conscientização sobre a doença e a necessidade do cuidado integral com a saúde da mulher, a Universidade Potiguar (UnP) e o Serviço Social do Comércio (SESC), Unidade Mossoró, realizam mais uma ação em parceria, voltada ao público feminino.

Na terça-feira, 22 de março, no Sesc Mossoró, ainda dentro das programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, serão ofertados diferentes serviços de saúde, como: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação contra Covid-19 e demais vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), disponíveis na Atenção Básica.

A programação acontece das 11h às 17h e na ocasião também serão realizadas rodas de conversa com as participantes sobre o cuidado com a saúde da mulher e prevenção ao câncer do colo de útero. O público-alvo da ação serão as colaboradoras do Sesc, as responsáveis dos participantes do Sesc Cidadão, e as associadas da entidade, e comunidade em geral.

O coordenador da Clínica Integrada de Saúde (CIS) da UnP, professor Wanderley Fernandes, destaca que a ação visa fortalecer ações de Extensão Universitária com a comunidade e proporcionar acesso aos serviços de saúde.

Durante todo o dia alunos das disciplinas de estágio dos cursos de Enfermagem e Serviço Social, acompanhados por Tutores de Prática, Preceptoras e do Professor e Coordenador da Clínica Escola, estarão no Sesc realizando os atendimentos.