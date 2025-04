Unidade do SEST SENAT em Mossoró é destaque nacional em programa de excelência em gestão

A presença do presidente da FETRONOR, Eudo Laranjeiras, marcou a comemoração do terceiro lugar nacional conquistado pela unidade do SEST SENAT Mossoró no Programa Evoluir, iniciativa que avalia a maturidade em gestão das 161 unidades operacionais da entidade em todo o país. O evento, realizado na manhã desta terça-feira (15), reuniu colaboradores, empresários do transporte e convidados — entre eles a reitora da UERN, professora Cecília Maia; a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFERSA, Rannah Munay; e o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mossoró, Francisco de Assis de Medeiros.

“Esse resultado reforça a competência e o comprometimento de toda a equipe de Mossoró, comprovando uma gestão eficiente e de boas práticas administrativas, financeiras e comerciais. É uma conquista que eleva a maturidade organizacional da unidade, que leva o nome do nosso estado com orgulho”, afirmou Laranjeiras, também presidente do Conselho Regional Nordeste II do SEST SENAT.

Durante a solenidade, a unidade também celebrou seus sete anos de atuação e apresentou as reformas realizadas no setor de atendimento ao público. O espaço modernizado, climatizado e mais acolhedor visa ampliar o conforto dos usuários que recorrem a serviços como odontologia, nutrição, fisioterapia e psicologia.

“O nosso objetivo é sempre evoluir, crescer e atender o usuário da melhor forma possível”, destacou o diretor da unidade, Gilberto Vale, que acrescentou que o prêmio foi uma conquista de todos os coordenadores e colaboradores que fazem parte do SEST SENAT Mossoró.

Em nome dos funcionários, a dentista Énia Reis falou sobre a união e o desejo de todos de sempre fazer melhor para atender aos usuários que buscam atendimento na unidade de Mossoró.

Criado para fortalecer a cultura de excelência na gestão, o Programa Evoluir é considerado um dos pilares da estratégia organizacional do SEST SENAT. Além do reconhecimento nacional, os colaboradores participarão do Encontro Nacional de Líderes, previsto para novembro, desde ano, em Brasília — uma oportunidade para trocar experiências, ampliar repertórios e fortalecer a rede de inovação no setor de transporte.

Mais do que um prêmio, a conquista de Mossoró sinaliza a força do trabalho coletivo e serve de referência para outras unidades que buscam melhorar continuamente seus padrões de gestão.