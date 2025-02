Única mulher eleita para Mesa da Câmara superou votação de Motta

Por MSN

A deputada Delegada Katarina (PSD-SE) foi eleita 3ª secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Ela recebeu 445 votos, um a mais do que o presidente eleito Hugo Motta (Republicanos-PB) na eleição realizada nesse sábado (1°). Katarina será a única mulher a compor a direção da Casa formada por 11 cargos, incluindo quatro de suplência. Na gestão passada, também só havia uma mulher na Mesa, a deputada Maria do Rosário (PT-RS), que ocupou a 1ª secretaria. Além de ter recebido o maior número de votos de todos os cargos da Mesa, a votação para a 3ª secretaria também foi a que teve menor número de votos em branco, com 54 registros — a exceção é o cargo de presidente, que teve apenas dois votos em branco. No cargo, Delegada Katarina será responsável por analisar pedidos de licença, justificativas de falta dos parlamentares e autorizações prévias de reembolso de passagens aéreas internacionais. Nas redes sociais, a deputada destacou a “imensa alegria e responsabilidade” de assumir o cargo. “Estarei inteiramente disposta a ajudar o nosso presidente, deputado Hugo Motta, no bom andamento dos trabalhos, continuando a cumprir minha missão como faço desde o primeiro dia que pisei aqui, com toda a minha garra e todo o meu coração!”, disse no X (antigo Twitter). Estarei inteiramente disposta a ajudar o nosso presidente, deputado Hugo Motta, no bom andamento dos trabalhos, continuando a cumprir minha missão como faço desde o primeiro dia que pisei aqui, com toda a minha garra e todo o meu coração! — Delegada Katarina (@delegadkatarina) February 1, 2025 Em seu discurso antes da votação, Motta fez acenos à bancada feminina, composta atualmente por 72 deputadas. Ele se comprometeu a “promover ainda mais o respeito e a visibilidade das mulheres no Parlamento”. O presidente eleito prometeu dar às deputadas relatorias de projetos que não tratam só sobre mulheres, mas também relacionados à agenda econômica, de educação e de segurança pública. A cobrança por mais relatorias de temas diversificados é um dos pleitos da atual líder da bancada feminina, deputada Benedita da Silva (PT-RJ). “A deliberação de projetos relacionados aos interesses das mulheres também será incorporada de forma contínua à agenda da Casa, deixando cada vez mais de estar limitada apenas à semana do dia 8 de março”, declarou Motta no plenário. Uma outra intenção manifestada por ele é melhorar a estrutura da Secretaria da Mulher. O novo presidente da Câmara foi o segundo mais bem votado para o cargo desde a redemocratização. Em primeiro lugar, está o recorde de Arthur Lira (PP-AL), que recebeu 464 votos em 2023.