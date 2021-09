Única cidade do estado ainda em colapso de água, Paraná voltará a ter abastecimento

Localizada no Alto Oeste potiguar, a única cidade do Rio Grande do Norte que ainda se encontra em colapso total de abastecimento de água já pode comemorar a retomada do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), que se torna possível graças a uma nova adutora a ser executada pelo Governo do Estado, através da Companhia de Água e Esgotos do RN (Caern). A obra, que deverá beneficiar cerca de 4 mil pessoas, está orçada em R$ 1,5 milhão – de recursos próprios da companhia – e está prevista para ser entregue em dois meses.

“Em 2019, havia três cidades sem água e agora iremos entregar a terceira e última obra de retomada do sistema de abastecimento. No nosso governo, segurança hídrica é política de estado, não é ação de governo”, assegurou a governadora Fátima Bezerra, que determinou celeridade na execução desta obra em que uma nova adutora, para captar água no açude Antas, em Vila Caiçara, será executada e todo o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) passará por melhorias. Faz oito anos que a cidade está na situação de colapso.

A tubulação necessária para a adutora começou a chegar na cidade: na primeira remessa, foram recebidos 600 metros, de um total de 5.600. A previsão da Caern é iniciar a obra da adutora nesta semana, com prazo estimado para conclusão de 60 dias. A Estação de Tratamento de Águas (ETA) também será reestruturada, para adequar o tratamento. Após a obra, o abastecimento será retomado em fase de teste, observando que no primeiro momento precisam ser feitos ajustes e manutenção na rede, que pode apresentar vazamentos, e em todo o SAA.

Operação Vertente

O Governo do Estado aumentou, de 2019 a 2021, o número de veículos do tipo pipa na área urbana de Paraná de um (01) para três (03), que abastece a população em dez pontos na sede do município – antes eram cinco, através da Operação Vertente. Na área urbana de Paraná, a ação, que beneficia cerca de mil pessoas, é operacionalizada pela Defesa Civil do Rio Grande do Norte, com atuação também da coordenadoria municipal, que traz a água captada do poço da Caern localizado em Pau dos Ferros.

O coordenador da Defesa Civil do RN, tenente-coronel BM Carvalho destaca a importância das parcerias, no sentido de mitigar os efeitos da seca para a população das cidades que têm problemas com abastecimento.

As comunidades rurais de Paraná, incluindo Caiçara, que tem um grande fluxo de pessoas e comércio, foi integrada como área rural a partir da articulação da Defesa Civil do RN junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que incluiu essa comunidade entre aquelas atendidas pela Operação Carro Pipa, gerenciada pelo Exército Brasileiro.