União goleia o Globo e lidera o Campeonato Estadual

A terceira rodada do Campeonato Potiguar de Futebol Feminino teve clássico PotiBa e jogos no estádio Juvenal Lamartine. No sábado, foram três jogos do Grupo A: o Monamy venceu o Gramoré por 1 a 0, enquanto o União goleou o Globo por 12 a 0 e no clássico do interior, deu vitória do Potiguar de Mossoró por 3 a 1 contra o Baraúnas. Com a terceira vitória seguida, o União se isolou na liderança do grupo com 9 pontos. A rodada do fim de semana ainda teve o Potyguar Seridoense vencendo o Alecrim por 7 a 0, em jogo válido ainda pela 1ª rodada do Grupo B. Com o resultado, o Potyguar assume a liderança da chave com 6 pontos e 13 gols de saldo. Em seguida, o Estrela Potiguar, também com 6 pontos, mas 11 gols de saldo. No próximo sábado (15), acontecerão os jogos da 3ª rodada do Grupo B. Parnamirim e ABC se enfrentam às 8h e Potyguar Seridoense x Estrela Potiguar, às 10h, ambos no Juvenal Lamartine.