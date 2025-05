União entre homem e mulher é fundação da família, diz papa Leão XIV

Em um aceno à ala conservadora da Igreja Católica, o papa Leão XIV defendeu nesta sexta-feira (16) o casamento heterossexual como um “fundamento” da família em uma “sociedade harmoniosa e pacífica”.

“É responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado, acima de tudo, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher”, afirmou o novo pontífice em discurso durante um encontro com diplomatas do mundo todo no Vaticano.

No encontro, o novo pontífice também reafirmou a posição da Igreja Católica contra o aborto, mas defendeu a liberdade religiosa e o diálogo inter-religioso.

Foi a primeira vez em que o norte-americano Robert Prevost falou sobre casamento desde que se tornou papa. Antes, Prevost já havia feito declarações contra a união entre pessoas do mesmo sexo, que não foi mencionada no discurso desta sexta.

Embora o papa Francisco também tenha afirmado que a Igreja não poderia aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele autorizou bênçãos a casais do mesmo sexo e fez declaraçoes mais receptivas à população LGBTQIA+.

Imigração

No encontro com diplomatas nesta sexta, Leão XIV também falou sobre a população imigrante.

Natural dos Estados Unidos e crítico do governo de Donald Trump antes de se tornar papa, Prevost disse no discurso desta manhã que a dignidade dos migrantes precisa ser respeitada.

“Todos nós, ao longo de nossas vidas, podemos nos encontrar saudáveis ou doentes, empregados ou desempregados, vivendo em nossa terra natal ou em um país estrangeiro, mas nossa dignidade permanece sempre inalterada. É a dignidade de uma criatura querida e amada por Deus”, acrescentou.

Em discurso para diplomatas no Vaticano, novo pontífice também reiterou posicionamento da Igreja Católica contra o aborto, mas defendeu dignidade de imigrantes e o diálogo inter-religioso.

Em um aceno à ala conservadora da Igreja Católica, o papa Leão XIV defendeu nesta sexta-feira (16) o casamento heterossexual como um “fundamento” da família em uma “sociedade harmoniosa e pacífica”.