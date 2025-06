União de Câmara e Senado para derrubar decreto do IOF expõe fragilidade da base de apoio político do governo

É a primeira vez que o Congresso Nacional derruba um decreto presidencial desde 1992, no governo Collor.

Por Jornal Nacional

26/06/2025 20h23 Atualizado há 15 minutos

A derrota que a Câmara e o Senado impuseram, na quarta-feira (25), ao governo, ao derrubarem o aumento do IOF, foi um marco histórico nas relações entre os Poderes. Fazia 35 anos que isso não acontecia com um decreto presidencial. Esse movimento tem consequências diretas para as contas públicas e foi uma demonstração eloquente da fragilidade da base de apoio político do governo Lula.

É a primeira vez que o Congresso Nacional derruba um decreto presidencial desde 1992, no governo Collor. No Senado, a votação foi simbólica, pouco depois de um placar folgado na Câmara para derrubar o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, com votos, inclusive, de partidos que comandam ministérios.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, defendeu a decisão em uma rede social:

“Essa construção se deu de forma suprapartidária e, com a maioria expressiva, a Câmara e o Senado resolveram derrubar esse decreto do governo para evitar o aumento de impostos”.

Segundo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, do PT, o Congresso descumpriu um acordo feito com a equipe econômica de votar medidas compensatórias para a alta do IOF. Jaques Wagner minimizou o impacto da derrota em plenário:

“Derrotas e vitórias fazem parte da caminhada democrática de um governo. Então, não tem estresse. Se perguntar se eu gostei, claro que eu não gostei. Mas, para mim, é um dia atrás do outro. Vamos deixar a poeira abaixar. Eu não acho que vai dificultar para votar outras matérias”.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, considerado um dos maiores aliados do governo no Congresso, deixou transparecer que a relação não está boa:

“Nós não podemos separar o dia de hoje como se a novela fosse apenas um capítulo. O que este Parlamento fez ao longo dos últimos dois anos e meio, apoiando a agenda do governo não pode, não deve ser reconhecido para chegarmos até aqui? O que não podemos aceitar – e não vamos aceitar – são ofensas e agressões por uma decisão legítima do Parlamento de deliberar um projeto de decreto legislativo”.

Alcolumbre promulgou a decisão na manhã desta quinta-feira (26). Com a queda do decreto, a partir da publicação no Diário Oficial, nesta sexta-feira (27), deixa de valer a alíquota de 3,5% de IOF sobre remessa de recursos para contas de brasileiros no exterior. Ela volta a ser de 1,1%. A alíquota para operações com cartões de crédito, débito e pré-pagos internacionais, que tinha subido para 3,5%, volta para 3,38%. Deixam de valer também o aumento do IOF diário para empresas, a cobrança do imposto para operações de crédito de empresas e sobre seguros do tipo VGBL, uma forma de previdência privada.

Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo estuda buscar outras fontes de receita, cortar ainda mais o Orçamento ou recorrer ao STF – Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do Congresso:

“Há o entendimento no jurídico do governo de que o decreto tem um vício de constitucionalidade, mas é uma decisão do presidente acionar ou não essa medida. Eu sempre vou defender a Constituição, o texto constitucional. Se houver uma manifestação da PGFN, da AGU, dizendo que o decreto legislativo é inconstitucional, eu sou pela Constituição. E eu penso que o Congresso também vai defender a Constituição, quando o inverso acontecer”.

União de Câmara e Senado para derrubar decreto do IOF expõe fragilidade da base de apoio político do governo — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

União de Câmara e Senado para derrubar decreto do IOF expõe fragilidade da base de apoio político do governo — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, ainda não há consenso dentro do governo. Levar o caso à Justiça ou não, divide a opinião dos ministros e alguns consideram que o tema deve ser mantido no campo político.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, é a favor de levar o caso ao STF. Ele disse que a derrubada do decreto vai resultar em cortes no Orçamento de programas sociais:

“A gente foi pego de surpresa. Existe uma relação franca ali entre os Poderes. O que é que custava comunicarem ao Presidente da República, ao governo, à gente? Então, acho que nesse momento é que a gente tem que responder. Porque não tem outra saída. Ou a gente recorre ao Supremo ou vamos ter que cortar mais R$ 10 bi de programas sociais, o que a gente considera muito injusto”.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, considera que a judicialização vai piorar a relação do governo com o Congresso:

“Se o governo quiser reagir judicializando, este problema vai só aumentar. Se o governo fizer política, o presidente Lula sair dos seus palácios, começar a ajudar na articulação política, a ministra Gleisi vier conversar com os líderes que compõem a sua base – que não é o nosso caso, nós somos partidos de oposição – talvez o governo possa reverter e conseguir ter novamente uma base no Congresso”.