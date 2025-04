União Brasil e PP lançam ‘superfederação’ com maior bancada na Câmara e quase 1,4 mil prefeitos; veja números

O União Brasil e o Progressistas (PP) anunciaram oficialmente nesta terça-feira (29) a criação de uma federação partidária entre as duas legendas.

A aliança será chamada de União Progressista e deve ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao longo dos próximos meses – com validade já para 2026.

A federação reunirá a maior bancada de deputados na Câmara, o maior número de prefeitos e as maiores fatias de recursos públicos para financiamento de campanhas e custeio de despesas partidárias.

As tratativas entre União e PP são acompanhadas de perto por outros dirigentes partidários, que tentam projetar o tamanho do impacto da “superfederação” nas campanhas de 2026.

Internamente, membros das siglas defendem que a federação discuta — mais à frente — a presença da União Progressista no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também dizem que a aliança precisará decidir se apoiará candidaturas a presidente em 2026. E se mantêm a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), ao Planalto.

As federações partidárias são um modelo de aliança que une duas ou mais siglas. Pelas regras, as legendas passam a atuar como uma só por, no mínimo, quatro anos.

Também deve haver alinhamento nas campanhas — ou seja, a federação deve caminhar de forma unificada nas disputas, definindo conjuntamente as candidaturas.

As ambições da federação

Mesmo diante da indefinição sobre 2026, Caiado discursou no evento desta terça. Bastante aplaudido, o governador disse que a federação vai “subir a rampa do Palácio do Planalto” no em 2027.

“Em 2026, vamos ganhar as eleições no país e vamos subir a rampa do Palácio do Planalto”, afirmou Caiado.

Em manifesto lido pelos presidentes do PP (Ciro Nogueira) e Antonio de Rueda (União Brasil), a federação diz ter como objetivo a “responsabilidade fiscal e responsabilidade social”.

“Defendemos um choque de prosperidade, com medidas profundas no campo econômico e regulatório, que coloquem o Brasil em linha de competitividade com as nações mais eficientes do mundo. Um choque que destrave o país. Um choque que liberte o Brasil de suas amarras”, diz o documento.

Comando interno

O presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, anunciou na noite de segunda (28) que a “superfederação” terá um comando compartilhado em seus primeiros meses.

A presidência será compartilhada entre Rueda e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) — sem hierarquia estabelecida. Em dezembro deste ano, um comandante único deverá ser eleito pela União Progressista.

Ao longo das próximas semanas, dirigentes afirmam que os partidos passarão a se debruçar sobre o estatuto do arranjo. Nesta fase, deverá ficar mais clara a divisão de comando e as instâncias da aliança — pontos que registram as maiores divergências entre membros dos partidos.