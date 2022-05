União Brasil de Felipe Guerra se reúne para discutir fortalecimento do partido

No último sábado, 14, os representantes do partido União Brasil do município de Felipe Guerra se reuniram com as pré-candidatas a deputada estadual e federal, Larissa e Sandra Rosado, respectivamente.

A pauta da reunião foi o fortalecimento do partido na cidade e em todo o Rio Grande do Norte, tendo em vista as eleições deste ano, bem como o uso dos 5% do fundo partidário eleitoral, que agora conta com a qualificação das mulheres filiadas.

Larissa, que é vereadora em Mossoró e já teve 4 mandatos de deputada estadual, sempre lutou pelas causas femininas e apesar de enxergar um avanço. No encontro ocorrido nesse final de semana, ela enfatizou que é preciso muito trabalho para chegar à tão sonhada igualdade.

“Em todos os meus mandatos a bandeira feminina esteve empunhada e o discurso defendido. Precisamos de mais mulheres na política e com isso, os partidos precisam investir mais na capacitação dessas mulheres”, diz.

Estiveram presentes, além de Larissa e Sandra Rosado, Laire Rosado, o presidente do partido no município, Joel Canela, a ex- vereadora Joedna Canela, Socorro, Manoel de Joel, Gilva e o vereador Mazinho. Joel Canela destacou a importância do encontro para dar início a uma caminhada que, segundo ele, será de grandes vitórias.