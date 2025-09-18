União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo sob pena de punição por infidelidade

O União Brasil divulgou nesta quinta-feira (18) uma nota em que afirma ter dado prazo de 24 horas para que os filiados ao partido deixem os cargos em comissão que ocupam no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O prazo consta de uma resolução aprovada pela cúpula do partido nesta quinta.

Atualmente, o partido comanda o Ministério do Turismo, chefiado por Celso Sabino (União-PA), e ocupa cargos em diversos órgãos da administração pública.

Há semanas, Sabino vinha mantendo conversas com dirigentes da sigla e aliados para tentar uma solução e evitar a saída da pasta.

Além disso, o União foi o responsável por indicar os atuais ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional (Waldez Góes, que é do PDT) e das Comunicações (Frederico Siqueira).

🔎Os dois nomes são da cota pessoal de Davi Alcolumbre (União-AP), que é presidente do Senado e um dos dirigentes da legenda.

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, nesta quinta, a cúpula do partido aprovou uma resolução que determina a entrega dos cargos ocupados por filiados ao partido.

🚫Aqueles filiados que não cumprirem a determinação do comando do União Brasil poderão ser punidos disciplinarmente, conforme o documento, por ato de “infidelidade partidária”. Entre as punições previstas no estatuto do partido, está a expulsão.

“Esse posicionamento, aliás, foi hoje unanimemente reforçado pela aprovação da resolução que determina aos filiados do União Brasil o desligamento, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos cargos publicos de livre nome ação na Administração Pública Federal Direta ou lndireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária”, diz a nota.

📢De acordo com a resolução aprovada pelo partido nesta quinta, qualquer membro do União Brasil poderá denunciar o descumprimento da regra sobre desembarque.

Desembarque já havia sido anunciado

O desembarque do União Brasil do governo Lula não é novidade. Por diversas vezes neste terceiro mandato do petista, o partido ameaçou entregar os cargos.

No começo deste mês, após formar uma federação partidária com o PP, o União Brasil decidiu que os filiados deveriam deixar os cargos no governo. Um prazo, no entanto, não havia sido estipulado.

💧A “gota d’água” para o desembarque ocorreu em agosto, quando, em uma reunião ministerial, Lula fez críticas a Rueda.

Segundo relatos, na ocasião, o petista também cobrou os ministros do União Brasil e do Progressistas a tomarem lado e saírem em defesa do governo.

Os presidentes nacionais do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio de Rueda, já afirmaram que não devem apoiar uma campanha à reeleição de Lula. Eles têm defendido, inclusive, o lançamento de uma candidatura de centro-direita em 2026.

O União tem um pré-candidato: o governador Ronaldo Caiado (Goiás). Mas Ciro Nogueira é um dos defensores de uma costura em torno do nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e filiado ao Republicanos, para o Planalto.

Solidariedade ao presidente da legenda

Por Kevin Lima, g1 — Brasília

18/09/2025 15h27 Atualizado há 3 horas

Desembarque já havia sido anunciado

O desembarque do União Brasil do governo Lula não é novidade. Por diversas vezes neste terceiro mandato do petista, o partido ameaçou entregar os cargos.

No começo deste mês, após formar uma federação partidária com o PP, o União Brasil decidiu que os filiados deveriam deixar os cargos no governo. Um prazo, no entanto, não havia sido estipulado.

💧A “gota d’água” para o desembarque ocorreu em agosto, quando, em uma reunião ministerial, Lula fez críticas a Rueda.

Segundo relatos, na ocasião, o petista também cobrou os ministros do União Brasil e do Progressistas a tomarem lado e saírem em defesa do governo.

Os presidentes nacionais do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio de Rueda, já afirmaram que não devem apoiar uma campanha à reeleição de Lula. Eles têm defendido, inclusive, o lançamento de uma candidatura de centro-direita em 2026.

O União tem um pré-candidato: o governador Ronaldo Caiado (Goiás). Mas Ciro Nogueira é um dos defensores de uma costura em torno do nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e filiado ao Republicanos, para o Planalto.

Solidariedade ao presidente da legenda

Antonio Rueda, presidente do União Brasil, em entrevista para a GloboNews — Foto: Reprodução

A exigência para que os filiados deixem a sigla foi aprovada após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente do partido, Antonio de Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega a acusação.

No comunicado, a cúpula do partido diz manifestar “irrestrita solidariedade” ao dirigente Antonio Rueda, que, na avaliação da legenda, é alvo de notícias” infundadas, prematuras e superficiais que tentam atingir” sua honra.

Sem provas, o partido diz ver com “estranheza” que as notícias foram divulgadas por veículos de imprensa “poucos dias após determinação de afastamento de filiados do União Brasil” de cargos ocupados no governo federal.

Para o União Brasil, a divulgação de notícias sobre Rueda gera “percepção de uso político da estrutura estatal” para desgastar o cacique da legenda.

“Tal ‘coincidência’ reforça a percepção de uso politico da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer a independência de um partido que adotou posição contrária ao atual governo”, afirma o comunicado.

Íntegra

Leia íntegra da nota divulgada pelo União Brasil nesta quinta-feira:

NOTA OFICIAL

União Brasil, por meio de sua Executiva Nacional e de suas Lideranças na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, manifesta irrestrita solidariedade ao Presidente Antonio Rueda, diante de notícias infundadas, prematuras e superficiais que tentam atingir a honra e a imagem do nosso principal dirigente.

Causa profunda estranheza que essas inverdades venham a público justamente poucos dias após a determinação oficial de afastamento de filiados do União Brasil de cargos ocupados no Governo Federal movimento legítimo, democrático e amplamente debatido nas instâncias partidárias.

Tal “coincidência” reforça a percepção de uso politico da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer a independência de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.

Esse posicionamento, aliás, foi hoje unanimemente reforçado pela aprovação da resolução que determina aos filiados do União Brasil o desligamento, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos cargos publicos de livre nome ação na Administração Pública Federal Direta ou lndireta, sob pena de prática de ato de infidelidade partidária.

União Brasil seguirá atuando em sintonia com os anseios da sociedade brasileira e jamais se intimidará diante de tentativas de ataque a seus dirigentes.

União Brasil Nacional