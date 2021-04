Uma vida toda atrás das grades

Prisão perpétua para menores

A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou constitucional a prisão perpétua para menores, com ou sem direito a liberdade condicional. O modelo está previsto na legislação de 19 das 50 unidades federativas daquele país, que ainda se gaba do dw um sistema legal inquisitivo. Para a maioria dos ministros, todos conservadores, a imaturidade em razão da idade é apenas uma questão temporária que torna o indivíduo “menos culpável”.

Imagine

Agora, imagine um jovem de 12 ou 13 anos, início da adolescência. Não qualquer jovem. Concentre-se em alguém próximo e reflita se esse alguém possui capacidade plena para compreender a gravidade dos próprios atos, a ponto de passar o resto da vida atrás das grades. Acredito que os teens e tais devam responder por seus atos, sem, contudo, desconsiderar as diferenças existentes entre eles e os adultos.

Procurando Souza

O programa RN1, da TV Cabugi, exibiu uma curiosa matéria esta semana sobre o deputado estadual Manoel Cunha Neto, o Souza (PSB). Como pano de fundo, trazia a operação Fura-Fila, no âmbito da qual o parlamentar é acusado de corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato pelo Ministério Público, mas sem conteúdos novos, limitando-se a contar a história de como repórteres tentaram entrevistá-lo em Natal e Areia Branca. Quando o jornalista vira notícia, a notícia se perde no jornalista.

Cooperativa

A Cooperativa Médica do RN (Coopmed-RN), que passou a funcionar este mês em Mossoró-RN como núcleo para a região Oeste do Estado, segue com o cadastramento de cooperados. O grupo atua com 36 especialidades médicas e está presente na Grande Natal, em Caicó, Pau dos Ferros, João Câmara, Currais Novos, Santo Antônio do Salto da Onça e Assú. Os profissionais interessados podem se filiar no Oitava Rosado Mall, avenida João da Escóssia, 904, Nova Betânia.

CPFs cancelados

A agência Brasil 61 noticia que o número de mortes pela Covid-19 chegou a 395 mil no universo superior a 14 milhões de casos confirmados. Será que essa era a mensagem do Messias ao segurar um “CPF cancelado”? A repórter Driele Veiga, da TV Aratu, preocupada com os desígnios divinos sobre nossos destinos, chegou a perguntar sobre isso ao todo poderoso, que singelamente respondeu: “Deixa de ser idiota”.

Advogados vacinados

Por obra e graça da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte (CAARN), estou vacinado contra gripe. Foram 600 doses aplicadas em Mossoró no sistema drive thru. A presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Bárbara Paloma, acompanhou de perto o trabalho dos profissionais de saúde.

Fotografia

A fotografia é a forma que encontrei para expressar a poesia que não consigo traduzir em palavras. Não sou exímio nessa arte, apenas curioso, mas aprendi muito com o meu amigo Luciano Lellys da Silva, mestre no ofício e na vida, cujo trabalho recomendo. Para contratar o velho Lellys, basta ligar (84) 8882-3998 ou enviar WhatsApp.

Para chegar a Chuiquito

No Colégio Diocesano de minha época, havia figuras emblemáticas. As principais eram Padre Sátiro, Tia Mundinha e Tia Nevinha, porque coordenavam tudo com carinho e mestria. Depois, e esse depois não significa exatamente depois no sentido de protagonismo, havia professores maravilhosos e diferenciados.

Chegando a Chiquito

Poderia falar de cada professor, porque todos eles, sem exceção, constituem o professor que me tornei. Não é apenas poderia. Gostaria! Entretanto, vou me concentrar em Chiquito para tentar calcular a saudade, hoje, no dia em que fui contratado para trabalhar na minha antiga escola, a velha cátedra do meu mestre. Dizem que ele morreu – sei lá de quê. Digo que continua aqui, na lição que acabei de enfrentar com o meu filho de 12 anos.

Matemática gramatical

Posso falar um pouco mais? Por favor. Chiquito era o mínimo e o máximo denominador comum entre matemática, português, história, geografia… e minha geração. Chiquito é todo número, toda figura geométrica e função. Sou um aluno feliz porque, no tempo da lucidez, disse a ele, de viva voz, o que escrevo agora. Saravá, Chiquito!

Mercado

O Mercado Central de Mossoró agora é azul? Caralho! Que lindo! Lembra-me dos jardins de rosas que se espalhavam pelas calçadas da cidade como ervas daninhas. Quanto mais o cravo insiste em parecer diferente da rosa mais se confunde com os espinhos.

Termino com Bia