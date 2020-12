Um preso entubado e 23 sob suspeita de Covid na Cadeia Pública de Mossoró

Um preso do pavilhão 2 da Cadeia Pública de Mossoró-RN testou positivo para Covid-19 e encontra-se entubado no Hospital Wilson Rosado. Outros 23 estão sob suspeitas. Em razão disso, o Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Rio Grande do Norte (Sindppen-RN) pede a suspensão das visitas naquela unidade.

Em matéria publicada no site da entidade, André Jucá, vice-presidente do Sindppen-RN, explica que existe a Resolução 004/2020, da própria Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), que estabelece, no parágrafo 1º do artigo 16, que basta um caso confirmado para que as visitas sejam suspensas.

“O apenado que testou positivo está isolado, como determina as normas. Mesmo assim, vamos solicitar a SEAP o cumprimento da resolução e que as visitas sejam imediatamente suspensas, como forma de preservar a saúde dos Policiais Penais, dos apenados e dos familiares”, comenta.

A notícia informa ainda que, durante a conversa com a categoria, o Sindppen-RN também esclareceu aos Policiais Penais que a mesma Resolução 004/2020 determina, no parágrafo 1º do artigo 15, que as visitas por videoconferência sejam limitadas aos parentes.

Além da Cadeia Pública de Mossoró, o Sindppen-RN também esteve no Complexo Agrícola Mário Negócio. “O sindicato atendeu a uma solicitação dos Policiais Penais e veio fiscalizar a situação dessas unidades”.