Um ponto percentual separa aprovação e desaprovação de Lula na pesquisa Quaest

A pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (8) revela que a aprovação do governo do presidente Lula (PT) alcançou o melhor patamar de 2025. 48% dos brasileiros aprovam a gestão petista, enquanto 49%, desaprovam. Os números configuram um empate dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Esta é a primeira vez, desde janeiro, que há empate entre os dois indicadores. No início do ano, 49% desaprovavam Lula, já a aprovação era de 47%. A diferença de um ponto é a menor desde dezembro de 2024, quando a aprovação era maior que a desaprovação (52% a 47%).

Desde julho, a aprovação do presidente Lula tem apresentado melhora, quando 43% passaram a aprovar. Em agosto e setembro, foram 46%. A desaprovação chegou ao ápice em maio, com 57%. A queda passou a acontecer nos meses seguintes: 53%, em julho; e 51% em agosto e setembro.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Aprovação de Lula

De acordo com a pesquisa, as mulheres voltaram a aprovar mais Lula do que desaprovar: 52% a 45%, indicadores que estavam empatados em 48% no levantamento anterior. Os católicos também voltaram a aprovar mais o governo petista, após empate registrado em setembro: 54% aprovam, e 44%, desaprovam.

Os mais ricos (renda familiar de 5 salários mínimos ou mais) apresentam empate entre os indicadores: 52% desaprovam e 45%, aprovam. O público mais desaprovava o governo até setembro. A margem de erro é de 4 pontos.

O levantamento aponta um empate técnico entre o público de 35 a 59 anos, mas com aprovação e reprovação invertendo posições: enquanto 51% desaprovaram e 46% aprovavam em setembro, agora 51% aprovam e 46%, desaprovam. Entre o público de 60 anos ou mais, 50% aprovam o governo e 46% desaprovam.

A percepção sobre Lula frente ao governo anterior melhorou. Caiu de 51% para 42% o percentual dos que consideram a atual gestão pior que o esperado, enquanto subiu de 14% para 20% a fatia que acha o governo melhor do que imaginava.

Por região, Lula mostrou uma recuperação da aprovação no Nordeste, passando de 53% para 62 % e no Sul, de 35% para 41%. No Sudeste, a popularidade do governo oscilou positivamente desde o anúncio do tarifaço (de 40% para 44%).

43% acreditam que a situação da economia vai melhorar nos próximos 12 meses, contra 40% em setembro. Já a fatia que espera piora caiu de 37% para 35%. 56% acham que o Brasil está na direção errada, enquanto apenas 36% acreditam que segue no caminho certo.

Bruno Barreto