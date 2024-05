Um dos criminosos mais procurados no RN é preso no Peru

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), em ação de cooperação policial internacional com a adidância do Peru e a Polícia Nacional Peruana (PNP), cumpriu, no último sábado, 25/5, difusão vermelha contra um homem condenado, no Brasil, a mais de 32 anos.

Trata-se de um dos dez criminosos mais procurados do Rio Grande do Norte que estava escondido na cidade de Pucallpa, no Peru. A inclusão do nome do preso na Difusão Vermelha da Interpol foi decorrente de representação policial no bojo da Operação Pélagos, na qual foi denunciado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e por integrar o comando de organização criminosa armada.

A detenção do acusado foi efetivada pela Polícia Nacional Peruana (PNP) que inicialmente o prendeu em flagrante por três tentativas de homicídio, e por ter efetuado vários disparos em via pública. A FICCO/RN suspeitou do uso de documentação de identificação falsa nesta ocorrência e, após investigação, confirmou a verdadeira identidade do foragido, que tem um extenso histórico criminal no Brasil.

O preso já havia realizado fugas do Centro de Detenção Provisória no Rio Grande do Norte em 2008 e do presídio de segurança máxima da Paraíba em 2018, nesta, inclusive, houve utilização de explosivos.

Além da difusão vermelha, existem ainda dois mandados de prisão pendentes de cumprimento em seu desfavor emitidos pela 3ª Vara da Comarca de Macaíba/RN e pela Vara de Execução Penal de João Pessoa/PB.

A FICCO/RN é uma coalizão de agências de segurança, incluindo a Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, dedicada ao combate efetivo ao crime organizado.