Um ano após fuga inédita, presídio federal de Mossoró ainda não tem muralha

Em 14 de fevereiro de 2024, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram os primeiros presos a fugir de um presídio federal de segurança máxima.

Por Leonardo Erys, Amanda Melo, g1 RN e Inter TV Costa Branca

13/02/2025 16h03 Atualizado há 54 minutos

Estacas instaladas para início do levantamento topográfico onde vai ser construída a muralha — Foto: Flávio Soares/Inter TV Costa Branca

Estacas instaladas para início do levantamento topográfico onde vai ser construída a muralha — Foto: Flávio Soares/Inter TV Costa Branca

A construção de uma muralha de 840 metros de extensão em torno da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) está em fase inicial um ano após a fuga de dois presos da unidade, em 14 de fevereiro de 2024. Ao redor do alambrado, foram instaladas estacas que demarcam onde o muro vai ser erguido.

A obra havia sido anunciada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Lewandowski, logo após a fuga, como medida para todos os presídios federais do Brasil. Apenas a Penitenciária Federal de Brasília tem a muralha concluída. O MJSP apresenta nesta quinta-feira (13) as mudanças que implantou no sistema prisional federal desde a fuga.

➡️Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram na madrugada de 14 de fevereiro de 2024, uma Quarta-feira de Cinzas. A fuga durou 50 dias, e a caçada assustou Baraúna, cidade vizinha onde se esconderam. Os dois foram recapturados em Marabá, no Sudeste do Pará, a mais de 1,6 mil km de distância de Mossoró. As buscas envolveram uma força-tarefa que contou com centenas de agentes de segurança da esfera estadual e federal.

Em julho de 2024, o Ministério da Justiça abriu licitação para a construção da muralha em Mossoró. Segundo o Ministério, o processo licitatório foi concluído, e a construção da muralha no perímetro externo da penitenciária “está em andamento”.

A pasta nacional informou que, neste mês de fevereiro, “o canteiro de obras está sendo instalado”. A previsão de conclusão da obra, segundo o MJSP, é de 12 a 18 meses.

O investimento total na obra é acima de R$ 34 milhões, segundo informou o Ministério da Justiça.

“É uma obra faraônica, é uma obra estrutural muito forte. A muralha tem um concreto específico, que aguenta muita coisa. Então, não é uma obra fácil”, explicou o corregedor substituto da penitenciária, o juiz federal Halisson Bezerra.

O corregedor ressaltou ainda que, “se já existisse a muralha, eles [Deibson e Rogério] não teriam conseguido sair”.