Últimos dias para inscrição no Pé-de-Meia Licenciaturas da Uern

Os estudantes de licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) têm até o próximo domingo, dia 30 de março, para se inscreverem no programa Pé-de-Meia Licenciaturas. O projeto, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), visa apoiar a formação docente e garantir a permanência dos alunos no curso.

O incentivo financeiro será concedido diretamente aos estudantes selecionados e inclui:

Bolsa mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) durante o período regular de integralização do curso;

de R$ 700,00 (setecentos reais) durante o período regular de integralização do curso; Incentivo à docência no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, pagos na modalidade de poupança e acumulados ao longo do curso, com um limite de até 48 parcelas.

Como se inscrever?

Os interessados devem realizar a inscrição por meio da Plataforma Freire, acessível pelo link: https://freire.capes.gov.br/portal/. Para auxiliar no processo, a Uern disponibilizou um tutorial no site oficial: https://portal.uern.br/proeg/tutoriais/.

Mais informações

Para esclarecer dúvidas sobre o programa e o processo de inscrição, os estudantes podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].