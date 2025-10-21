Última pessoa a usar joia roubada no Louvre era bisneta de Dom Pedro II

Um conjunto de joias com safiras e diamantes roubado neste domingo (19) do acervo do Museu do Louvre tem uma ligação direta com a história do Brasil. Os criminosos levaram oito joias de grande valor, em uma ação que durou menos de sete minutos. Veja relação das peças roubadas aqui.

Em entrevista à GloboNews, a pesquisadora Cláudia Thomé Wiite explicou que as peças passaram pelas mãos de reis e rainhas europeus até chegar à “família imperial brasileira” — e a última pessoa a usá-las foi uma neta da princesa Isabel, bisneta de Dom Pedro II (veja no vídeo acima).

“As joias também pertenciam à imperatriz Josefina, primeira esposa de Napoleão. Depois, passaram por herança para a filha dela, que acabou vendendo o conjunto para o rei Luís Filipe, da França. Ele, então, deu esse fabuloso conjunto de safiras para sua esposa, a rainha Maria Amélia de Bourbon”, explica.

A rainha Maria Amélia, por sua vez, era tia da imperatriz Leopoldina, esposa do Imperador Pedro I e Imperatriz Consorte do Brasil. Amélia também é mãe do marido de uma das irmãs de Dom Pedro II.

“As safiras permaneceram na família Orleans e acabaram sendo herdadas por uma neta da princesa Isabel — também chamada Isabel — que se casou dentro da própria família Orleans, com o descendente do trono francês (embora a França já não fosse mais uma monarquia). A última pessoa a usar essas safiras foi justamente essa neta da princesa Isabel. Depois disso, as peças foram vendidas ao longo do século XX para o Museu do Louvre”, completa.

Avaliados em milhões de euros, o conjunto inclui uma coroa com safiras e quase 2.000 diamantes e colar com oito safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes. Os brincos e um broche da mesma coleção não foram levados.