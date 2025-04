UFRN se destaca entre as 20 principais universidades federais do país

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) alcançou resultados expressivos na mais recente avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), divulgada na sexta-feira 11 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A instituição ampliou o percentual de cursos com conceito 4 ou 5, passando de 67% para 70% na análise trienal. Considerando apenas os cursos avaliados em 2023, esse número chega a 84%.

Além disso, a UFRN manteve o conceito máximo no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador que mede a qualidade das instituições de ensino superior. Com esse desempenho, a universidade está entre as 20 melhores do Brasil e ocupa a terceira colocação entre as federais das regiões Norte e Nordeste.

Segundo o procurador educacional institucional da UFRN, Fabiano Gomes, esse avanço é resultado de um trabalho planejado iniciado há vários anos. “Estamos colhendo os frutos da Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação que se iniciou em 2017. Desde então, a UFRN tem aumentado o percentual de cursos com conceito muito bom ou excelente. No ano passado, alcançamos o IGC 5 e mantivemos agora. O empenho é para continuarmos buscando as metas do nosso plano estratégico”, afirma.

A universidade tem metas ambiciosas para os próximos anos: o Plano de Gestão estabelece como objetivo atingir 75% de cursos com conceitos 4 ou 5 até 2027, enquanto o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) projeta 80% até 2029.

O reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, também celebrou o desempenho da instituição e destacou o esforço conjunto da comunidade acadêmica. “Este resultado confirma o engajamento de toda comunidade universitária com a Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação e Pós-graduação oferecidos pela UFRN. É mais uma demonstração de compromisso com a educação pública de qualidade”, comemora.

Na edição de 2023 do Enade, foram avaliados cursos das áreas de Engenharia, Saúde e Ciências Agrárias. Todos os cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFRN) obtiveram conceito 5, assim como os cursos de Medicina (EMCM), Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo e Fisioterapia (FACISA).