UFRN oferta 402 vagas em fevereiro para mestrado e doutorado em 18 cursos

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está com 402 vagas abertas no mês de fevereiro para mestrado e doutorado em 18 cursos em diversas áreas. Os cursos com oportunidade para mestrado são: Ciências Aplicadas à Saúde da Mulher (2); Bioinformática para pesquisador de empresas (10) e ampla concorrência (10); Educação (35); Ciências Farmacêuticas (29); Ensino de Ciências e Matemática (18); Ensino de Ciências Naturais e Matemática (16); Engenharia de Produção (36); Engenharia Têxtil (10); Saúde Coletiva (24), Economia (7); Filosofia (18); e Ciência, Tecnologia e Inovação (18).

Já os cursos que estão oferecendo vagas para doutorado são: Ciência e Engenharia de Materiais (22); História (1); Filosofia (15); Ciências Fisiológicas (6); Ensino de Ciências e Matemática (12); Ciências Farmacêuticas (22); Educação (51); Bioinformática para pesquisador de empresas (10) e ampla concorrência (10); Nutrição (10); e Fonoaudiologia (10).

Inscrições

A seguir, os prazos de inscrição de cada curso:

Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde da Mulher: inscrições até 09/02

Mestrado em Bioinformática para pesquisador de empresas: inscrições até 15/02.

Mestrado em Bioinformática para ampla concorrência: inscrições até 20/02.

Mestrado em Ciências Farmacêuticas: inscrições até 16/02.

Mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação: inscrições até 08/02.

Doutorado em Bioinformática para pesquisador de empresas e ampla concorrência: 15/02.

Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais: inscrições até 31/10.

Doutorado em Ciências Farmacêuticas: inscrições até 16/02.

Doutorado em Educação: inscrições até 07/02

Doutorado em Filosofia: inscrições até 16/02.

Doutorado em Nutrição: inscrições até 27/03.

Doutorado em Fonoaudiologia: inscrições até 09/02

Doutorado em História: inscrições até 22/10.

Doutorado em Ciências Fisiológicas: inscrições até 09/02.

Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática: inscrições até 06/05