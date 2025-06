UFRN oferta 238 vagas residuais para cursos de graduação

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu inscrições para um processo seletivo com 238 vagas residuais dos cursos de graduação. As vagas são para os campi de Natal, Caicó e Santa Cruz.

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho e devem ser feitas pelo site da Comperve. O valor para se inscrever é de R$ 30.

As vagas, disponíveis para o segundo semestre de 2025, são para as áreas de Ciências da Vida e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências Exatas e Tecnológicas (veja vagas mais abaixo).

As vagas residuais são oriundas de cancelamentos de matrículas por parte dos estudantes e de vagas não ocupadas pela forma principal de ingresso no curso.

Seleção

A seleção será realizada em duas etapas:

Avaliação do Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Institucional e Acadêmica, de caráter classificatório, à qual será atribuída pontuação aos candidatos conforme detalhado no edital.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 25 de julho.

Quem pode participar

Podem participar do processo seletivo:

candidatos com vínculo ativo em curso de graduação na UFRN, desde que seja em curso distinto daquele em que possuam vínculo atual;

candidatos com vínculo ativo em curso de graduação em outra instituição de ensino superior, desde que para o mesmo curso em que possuam vínculo;

candidatos portadores de diploma de curso de graduação, desde que a inscrição seja para curso distinto daquele que tenham concluído;

e candidatos que tenham tido o curso cancelado na UFRN — por abandono, decurso do prazo máximo ou insuficiência de desempenho acadêmico — nos períodos de 2020.1 a 2024.2, desde que se inscrevam para o mesmo curso anteriormente cursado.

Veja vagas

Área de Ciências da Vida e da Saúde

Campus de Natal

Ciências Biológicas (B) (M) – Número de vagas: 2

Ciências Biológicas (L) (MT) – Número de vagas: 2

Ciências Biológicas (L) (N) – Número de vagas: 3

Educação Física (B) (N) – Número de vagas: 4

Enfermagem (B) (MT) – Número de vagas: 5

Farmácia (B) (MT) – Número de vagas: 4

Farmácia (B) (N) – Número de vagas: 3

Fisioterapia (B) (MT) – Número de vagas: 4

Gestão Hospitalar (Tec) (TN) – Número de vagas: 4

Medicina (B) (MTN) – Número de vagas: 1

Nutrição (B) (MT) – Número de vagas: 4

Odontologia (B) (MT) – Número de vagas: 4

Multicampi (Caicó, Currais Novos e Santa Cruz)

Medicina (B) (MTN) – Número de vagas: 3

Campus Santa Cruz

Enfermagem (B) (MT) – Número de vagas: 4

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Campus de Natal

Administração (B) (M) – Número de vagas: 5

Administração (B) (N) – Número de vagas: 5

Ciências Contábeis (B) (M) – Número de vagas: 5

Ciências Contábeis (B) (N) – Número de vagas: 10

Ciências Econômicas (B) (M) – Número de vagas: 5

Turismo (B) (T) – Número de vagas: 5

Biblioteconomia (B) (T) – Número de vagas: 3

Comunicação Social – Audiovisual (B) (N) – Número de vagas: 4

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (B) (N) – Número de vagas: 4

Design (B) (MT) – Número de vagas: 4

Direito (B) (M) – Número de vagas: 5

Direito (B) (N) – Número de vagas: 5

Gestão de Políticas Públicas (B) (T) – Número de vagas: 6

Gestão de Políticas Públicas (B) (N) – Número de vagas: 6

Jornalismo B (M) – Número de vagas: 4

Letras – Língua Espanhola (L) (N) – Número de vagas: 2

Letras – Língua Portuguesa (L) (N) – Número de vagas: 4

Pedagogia (L) (T) – Número de vagas: 5

Pedagogia (L) (N) – Número de vagas: 5

Serviço Social (B) (T) – Número de vagas: 4

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas

Campus de Natal

Arquitetura e Urbanismo (B) (MTN) – Número de vagas: 2

Ciências e Tecnologia (B) (MT) – Número de vagas: 24

Ciências e Tecnologia (B) (N) – Número de vagas: 16

Engenharia Ambiental (B) (MT) – Número de vagas: 2

Engenharia Biomédica (B) (N) – Número de vagas: 2

Engenharia Civil (B) (MTN) – Número de vagas: 5

Engenharia de Alimentos (B) (N) – Número de vagas: 10

Engenharia de Computação (B) (MT) – Número de vagas: 2

Engenharia de Materiais (B) (MT) – Número de vagas: 1

Engenharia de Materiais (B) (N) – Número de vagas: 1

Engenharia de Petróleo (B) (MTN) – Número de vagas: 1

Engenharia de Produção (B) (N) – Número de vagas: 4

Engenharia de Telecomunicações (B) (N) – Número de vagas: 1

Engenharia Elétrica (B) (MTN) – Número de vagas: 4

Engenharia Mecânica (B) (N) – Número de vagas: 2

Engenharia Mecatrônica (B) (MT) – Número de vagas: 5

Engenharia Química (B) (MTN) – Número de vagas: 10

Engenharia Têxtil (B) (TN) – Número de vagas: 3