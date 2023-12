UFRN oferece 300 vagas para cursos de graduação à distância; inscrições vão até segunda (25)

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está com inscrições abertas, até a próxima segunda-feira (25), para dois cursos de graduação à distância: Licenciatura em História e Licenciatura em Pedagogia. Ao todo, são ofertadas 300 vagas.

As vagas em ambos os editais são previstas para nove polos de apoio presencial: Caraúbas, Currais Novos, Guamaré, Macaíba, Lajes, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins e Nova Cruz.

Professores e demais profissionais que atuam na educação básica dentro da rede pública de ensino, além de portadores do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, podem participar dos processos seletivos.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a aba ‘Educação superior à distância’, no site da Comperve, preencher um formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30.