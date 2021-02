UFRN não exigirá nota de corte no SISU 2021

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) irá flexibilizar o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) deste ano, que não terá nota mínima de corte para ingresso nos cursos ofertados. Nesta quarta-feira, 10, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou na Página do Participante, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital 2020. Notas estão previstas para 29 de março.

Aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), a decisão leva em conta o cenário atual que impediu que os estudantes se preparassem da melhor forma possível para o exame. A UFRN exige atualmente, nota mínima de 500 pontos na redação e 450 nas demais avaliações. A flexibilização será aplicada excepcionalmente nesta edição do Sisu, visto que a instituição prioriza a democratização e ampliação do acesso à universidade.

Nesta condição, a nota mínima nas avaliações de todas as áreas do conhecimento (Biomédica, Humanística I e II, Tecnológica I e II) será flexibilizada. A medida busca possibilitar um maior preenchimento de vagas, principalmente nos cursos de menor procura. Para o primeiro período letivo de 2021, o Consepe aprovou também a oferta de 50 vagas para Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Humanidades, criado recentemente e vinculado ao Instituto Humanitas de Estudos Integrados (IH-UFRN).