UFRN lança edital de concurso público para professor

Nesta quarta-feira (03), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte publicou um edital de concurso público com 29 vagas para professores do magistério superior. As vagas estão distribuídas entre os cargos de professor Adjunto-A, Assistente-A e Auxiliar, com regime de trabalho de dedicação exclusiva ou 20h.

O prazo de inscrição começa no dia 22 de março e se estende até o dia 22 de abril, através do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (https://sigrh.ufrn.br/) da UFRN. Os valores das taxas de inscrição variam segundo a categoria e regime de trabalho, custando entre R$ 50 a R$ 220.

A prova escrita de todas as áreas de conhecimento será aplicada no dia 18 de julho, às 8h, em Natal (RN), seguindo as normas de biossegurança, caso esteja em vigor o estado de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid-19. As outras etapas do concurso serão realizadas entre os dias 19 a 30 de julho, conforme calendário a ser divulgado.

Está previsto para 12 de março que as páginas eletrônicas http://www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos) e http://www.progesp.ufrn.br (Menu Concursos), disponibilizem os programas, relações de temática da prova didática e as expectativas de atuação profissional de todas as áreas de conhecimento.

O concurso terá quatro tipos de avaliações, realizadas na seguinte ordem: I – Prova Escrita (fase eliminatória e classificatória); II – Prova Didática (fase eliminatória e classificatória); III – Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional (fase eliminatória e classificatória); e IV – Prova de Títulos (fase classificatória).

A seleção volta-se para as seguintes disciplinas/áreas de conhecimento: Ciências Sociais; Geografia Física; Dança e Educação; Dermatologia; Hematologia; Doenças do Sistema Gastrointestinal e Coloproctológico (Gastroenterologia Clínica); Fundamentos da Anestesiologia; Otorrinolaringologia; Endodontia; Pediatria Geral; Ginecologia e Obstetrícia; Voz; Oceanografia; Microbiologia Médica; Métodos potenciais; Dinâmica, Dinâmica Aplicada às Máquinas e Vibrações; Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos e Elementos de Automação Industrial; Transmissão de Calor e Mecânica dos Fluidos; Estudos Urbanos e Regionais; Engenharia da Qualidade; Sistemas de Telecomunicações; Língua Brasileira de Sinais – Libras; Antropologia Social; Atenção Fisioterapêutica na Saúde da Criança; Matemática; Inteligência Artificial; Canto Popular; e Engenharia Florestal.

Confira aqui o edital (https://drive.google.com/file/d/1UPfZBuSy7gEKdnbjKUv9EnaMHXcs8V1l/view)