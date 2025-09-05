UFRN lança curso gratuito de Inteligência Artificial para educadores da Educação Básica

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) vai lançar na segunda-feira 8 o curso gratuito “Inteligência Artificial para Educadores da Educação Básica: competências digitais e inovação pedagógica”. A formação será oferecida on-line, em parceria com a CAPES por meio do programa Universidade Aberta do Brasil, e disponibilizará mais de 40 mil vagas para professores e profissionais da educação de todo o país.

A cerimônia de lançamento ocorrerá às 16h, na sede da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) da UFRN, e será transmitida pelo canal da instituição no YouTube.

O curso foi concebido pelo Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN), no âmbito do Programa Metrópole IA 360, com o objetivo de capacitar professores e profissionais de educação no uso responsável, ético e criativo da Inteligência Artificial em sala de aula. A criação dos materiais didáticos contou com docentes do IMD em parceria com a SEDIS.

A formação terá 30 horas de carga horária, distribuídas em quatro unidades ao longo de 10 semanas. Serão abordados conceitos fundamentais de Inteligência Artificial, estratégias práticas de ferramentas generativas, engenharia de prompts, uso de ferramentas gratuitas de IA, riscos e oportunidades da tecnologia, além da aplicação dos conhecimentos em um projeto final, com criação de planos de aula, questionários e vídeos.

As inscrições serão abertas em 9 de setembro, data de lançamento do edital, e vão até 9 de outubro. Podem participar professores do Ensino Básico e Fundamental da rede pública, docentes da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e estudantes de licenciaturas do Programa Universidade Aberta do Brasil. Caso haja vagas remanescentes, técnicos das secretarias de educação estadual e municipal e da CAPES também poderão se inscrever.

Os interessados podem se inscrever pelo sistema SIGAA da UFRN ou pelo Gov.br. No SIGAA, é preciso acessar o menu “extensão” e clicar em “visualizar cursos ou eventos”. No Gov.br, é necessário pesquisar pelo serviço “Matricular-se em ações de extensão – UFRN” e clicar em “iniciar”.