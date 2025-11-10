UFRN é eleita a 17ª melhor universidade do Brasil pelo Ranking da Folha

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi apontada como a 17ª melhor universidade do país pelo Ranking Universitário Folha (RUF 2025), que avaliou 204 instituições de ensino superior. A lista considera critérios de pesquisa, mercado, inovação e internacionalização.

A UFRN também figura como a terceira melhor universidade das regiões Norte e Nordeste. De acordo com o ranking, a instituição ocupa o sexto lugar nacional em inovação e o nono em internacionalização.

O reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, afirmou que o resultado é reflexo do trabalho desenvolvido por toda a comunidade acadêmica. “É motivo de orgulho saber que a instituição foi apontada mais uma vez entre as melhores do país. O resultado se deve à dedicação da comunidade universitária, que tem se empenhado diariamente para a melhoria da qualidade acadêmica e de gestão”, disse.

Segundo a Folha de S. Paulo, o ranking utiliza dados nacionais e internacionais, além de pesquisas do Datafolha, para definir as notas das universidades. A metodologia avalia desempenho em pesquisa, mercado, inovação e internacionalização.

Em 2019, a UFRN ocupava a 22ª posição no levantamento.