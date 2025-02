UFRN divulga inscrições para dois novos concursos públicos; Confira editais

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) anunciou a abertura de inscrições para dois novos Concursos Públicos, com o objetivo de preencher, ao todo, 51 vagas com candidatos de nível médio, técnico e superior.

Segundo os editais, as oportunidades são para os cargos de:

Edital Nº 22/2025: Assistente em Administração – Natal – RN, Macaíba – RN, Santa Cruz – RN, Currais Novos – RN ou Caicó – RN (9 vagas); Técnico de Laboratório – Área: Anatomia e Necropsia – Natal – RN (2 vagas); Técnico de Laboratório – Área: Química – Natal – RN (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área: Química – Caicó – RN (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área: Alimentos – Macaíba – RN (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área: Agropecuária – Macaíba – RN (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área: Têxtil – Natal – RN (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área: Análises Clínicas – Natal – RN (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área: Eletroeletrônica – Natal – RN (1 vaga); Bibliotecário – Documentalista – Natal – RN, Macaíba – RN, Santa Cruz – RN, Currais Novos – RN ou Caicó – RN (3 vagas); Arquivista – Natal – RN (1 vaga); Administrador – Natal – RN, Macaíba – RN, Santa Cruz – RN, Currais Novos – RN ou Caicó – RN (2 vagas); Estatístico – Natal – RN (1 vaga); Analista de Tecnologia da Informação – Ciência de Dados – Natal – RN (1 vaga); Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento – Natal – RN (1 vaga); Pedagogo – Natal – RN, Macaíba – RN, Santa Cruz – RN, Currais Novos – RN ou Caicó – RN (1 vaga); Nutricionista – Natal – RN e Macaíba – RN (1 Vaga); Fonoaudiólogo – Natal – RN (2 vagas); Farmacêutico – Natal – RN (1 vaga).

Edital Nº 23/2025: Médico – Área Família e Comunidade – Santa Cruz – RN, Currais Novos – RN e Caicó – RN (3 vagas); Médico – Área Medicina do Trabalho – Natal – RN (2 vagas); Médico – Área Psiquiatria – Natal – RN (2 vagas); Médico – Área Psiquiatria – Caicó – RN (2 vagas); Médico – Área Clínica Médica – Natal – RN, Santa Cruz – RN, Currais Novos – RN ou Caicó – RN (1 vaga); Médico – Área Cirurgia Geral Currais Novos – RN ou Caicó – RN (2 vagas); Médico – Área Ginecologia e Obstetrícia – Santa Cruz – RN ou Caicó – RN (2 vagas); Médico – Área Infectologia – Caicó – RN (1 vaga); Médico – Área Endocrinologia – Caicó – RN (1 vaga); Médico – Área Oftalmologia – Caicó – RN (1 vaga); Médico – Área Gastroenterologia – Caicó – RN (1 vaga); Médico – Área Pneumologia – Natal – RN (1 vaga); Médico – Área Dermatologia – Natal – RN (1 vaga).

Ao serem admitidos, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 3.787,37 a R$ 8.692,32.

Os interessados podem se inscrever no site da UFRN, no período das 12h do dia 10 de março de 2025 até as 23h59 do dia 6 de abril de 2025, observado o horário de Natal – RN. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 120,00 a R$ 180,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 8 de junho de 2025 e 15 de junho de 2025. Para o cargo de Técnico de Laboratório – Área: Anatomia e Necropsia também haverá prova de habilidades.

O prazo de validade dos concursos será de um ano, prorrogável por igual período, conforme conveniência da UFRN.