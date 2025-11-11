UFRN abre seleção com 165 vagas para cursos técnicos na Escola Agrícola de Jundiaí

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte anunciou a abertura de um processo seletivo com 165 vagas para cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em Macaíba. Os cursos serão iniciados no primeiro semestre de 2026.

As vagas estão distribuídas entre os cursos de Agroindústria, Agropecuária, Aquicultura, Gastronomia e Veterinária. As aulas funcionam nos turnos matutino ou vespertino, podendo ser em tempo parcial ou integral.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 5 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da Comperve (aqui).

Para participar, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio e enviar, no ato da inscrição, o histórico escolar com as notas de Língua Portuguesa e Matemática.

Cursos técnicos em Agroindústria, Agropecuária, Aquicultura, Gastronomia e Veterinária terão início das aulas no primeiro semestre de 2026.

Escola Agrícola de Jundiaí fica em Macaíba, na Grande Natal (Arquivo) — Foto: Divulgação/EAJ

A seleção será feita por meio da análise do desempenho escolar nessas disciplinas durante os três anos do Ensino Médio, conforme informado no histórico.

O resultado preliminar está previsto para o dia 12 de dezembro de 2025, e o resultado final, para 19 de dezembro de 2025. O início das aulas ocorrerá em 2 de março de 2026.

Metade das vagas é reservada a egressos de escolas públicas e haverá ainda o argumento de inclusão para candidatos da agricultura familiar, que garante acréscimo de 20% na nota final para quem comprovar vínculo com atividades rurais, pesqueiras ou extrativistas.

O edital prevê ainda subcotas específicas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Mais informações estão disponíveis no edital completo, publicado no site da Escola Agrícola.