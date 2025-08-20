UFRN abre cursos de idiomas gratuitos; veja como participar

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), abriu inscrições para cursos gratuitos de línguas estrangeiras e de português para estrangeiros. As aulas serão realizadas online, abrangendo diferentes níveis de proficiência e temas culturais.

O programa oferece cursos de italiano, inglês, espanhol, japonês, mandarim e português para estrangeiros, atendendo a variados perfis de alunos.

Além do desenvolvimento de competências linguísticas, os participantes têm contato com aspectos culturais, como música, cinema, literatura e outras manifestações culturais de cada idioma.

Os interessados nos cursos devem acessar os links de inscrição disponíveis para cada idioma e turma. Cada curso tem um prazo de inscrição.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo Instagram do IsF UFRN ou pelo e-mail [email protected].

Cursos disponíveis

Italiano

Turma 1 – Fare 4 Chiacchiere (A2): Segunda e quinta, 19h às 21h

Turma 2 – Suono Italiano: Língua e Música na Itália: Quarta e sexta, 16h às 18h

Turma 3 – Suono Italiano: Língua e Música na Itália: Terça e quinta, 16h às 18h

Inglês

Everyday English with Pop Music (A1/A2): Segundas e quartas, 14h30 às 16h30

Lights, Camera, Conversation! (B1): Segundas e quartas, 17h às 19h