UFRN abre 525 vagas para cursos superiores e 257 para técnicos em saúde

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) publicou editais com 525 vagas residuais para reocupação em cursos de nível superior e com 257 vagas para cursos de nível técnico na Escola de Saúde.

Os dois processos são conduzidos pelo Núcleo Permanente de Concursos (Comperve).

Vagas para reocupação

As vagas residuais são aquelas oriundas de cancelamentos de programas dos estudantes ou de vagas não ocupadas pela forma principal de ingresso no curso. (Veja as oportunidades mais abaixo).

📅 A inscrição custa R$ 30 e é feito no site da Comperve. As inscrições começam em 10 de novembro e seguem até 1 de dezembro.

05/11/2025 18h21

📂 CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL

Este Processo Seletivo destina-se a candidatos que têm ou já tiveram vínculo com curso de graduação em Instituição de Ensino Superior.

Podem participar do processo seletivo:

Estudantes com vínculo ativo em curso de graduação;

Candidatos portadores de diploma de curso de graduação; e

Estudantes de graduação da UFRN que tiveram seu curso cancelado.

A seleção dos candidatos será realizada em 2 (duas) etapas:

a primeira etapa, denominada Avaliação do Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, é de caráter eliminatório e classificatório, sendo os candidatos classificados de acordo com as notas obtidas no ENEM. O candidato deverá utilizar uma nota obtida no ENEM de até antes: de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

a segunda etapa, denominada Avaliação Institucional e Acadêmica, é de caráter classificatório, sendo atribuída aos candidatos uma pontuação, de acordo com o edital.

Escola de saúde

A Escola de Saúde da UFRN divulgou o edital do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos em 2026. Ao todo, são ofertadas 257 vagas.

As inscrições abrem no dia 10 de novembro e seguem até o dia 24 de novembro na página do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), na aba “Cursos Técnicos”.

A taxa de inscrição é de R$ 30 e não há cobrança de mensalidades.

As vagas são para:

Técnico em Agente Comunitário de Saúde (presencial, turno da tarde, com entrada em 2026.2) – 45 vagas;

Técnico em Cuidados de Idosos (presencial, turno da tarde, entrada em 2026.1) – 45 vagas;

Técnico em Enfermagem (presencial, turno da manhã, com turmas em 2026.1 e 2026.2) – 72 vagas;

Técnico em Terapias Holísticas (presencial, turno da manhã, entrada em 2026.2) – 45 vagas;

Técnico em Vigilância em Saúde (semipresencial, turnos manhã e tarde, com entrada em 2026.1) – 50 vagas.

🧾 A seleção será realizada por meio de prova, que ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 14h, em Natal, composta por duas partes: conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

➡️ Segundo a UFRN, o curso técnico em Vigilância em Saúde tem entrada prioritária para estudantes do Colégio Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti (Floca), conforme Termo de Cooperação Técnica nº 06/2025 com a Secretaria Estadual de Educação.

Veja as 525 Vagas em cursos de nível superior

Área de Ciências da Vida e da Saúde

📍 Campus de Natal

Biomedicina B (MT) – 4 vagas

Biomedicina B (N) – 3 vagas

Ciências Biológicas B (MT) – 2 vagas

Ciências Biológicas L (MT) – 2 vagas

Ciências Biológicas L (N) – 3 vagas

Ecologia B (MT) – 4 vagas

Ecologia B (N) – 4 vagas

Educação Física L (MT) – 4 vagas

Enfermagem B (MT) – 5 vagas

Engenharia de Aquicultura B (MT) – 40 vagas

Farmácia B (MT) – 4 vagas

Farmácia B (N) – 4 vagas

Fisioterapia B (MT) – 3 vagas

Fonoaudiologia B (MT) – 4 vagas

Gestão Hospitalar Tec (TN) – 4 vagas

Medicina B (MTN) – 1 vaga

Nutrição B (MT) – 4 vagas

Odontologia B (MT) – 4 vagas

Saúde Coletiva B (N) – 5 vagas