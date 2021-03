Ufersa suspende atividades presenciais nos Campis de Pau dos Ferros e Caraúbas

Diante da crítica situação no Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) suspendeu por 15 dias as atividades presenciais nos Campus de Caraúbas e Pau dos Ferros, também adotou novas medidas restritivas para o Campus Central. Antes dessa decisão, a instituição já havia suspendido os trabalhos presenciais no Campus Angicos. A Portaria entra em vigor a partir desta terça-feira (02).

Neste período, os servidores deverão desenvolver as atividades de forma remota, cabendo às chefias imediatas a supervisão do trabalho remoto, através de Planos de Trabalho e relatórios de atividades semanais, conforme orienta a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Apenas as seguintes atividades presenciais continuam sendo feitas nos Campus citados: Coordenação de Planejamento e Administração, os serviços de limpeza, manutenção, segurança e portaria, sob regime de escalas.

Ficam suspensas ainda, pelo mesmo período, as atividades acadêmicas presenciais referentes às aulas teóricas de todos os cursos. Serão permitidas aulas práticas apenas para os cursos de Medicina e Medicina Veterinária. A Portaria rege também sobre serviços que devem continuar funcionando no Campus Sede como atividades de pesquisa e extensão, segundo o Protocolo de Biossegurança e orientações das Pró-Reitorias.