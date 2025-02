Ufersa seleciona indicados para pós-graduação em universidade da China

Edital publicado pela Assessoria de Relações Internacionais – ARI da Ufersa irá selecionar dois egressos de cursos de graduação para indicação ao programa de pós-graduação na Universidade Agrícola da China – CAU. Os(as) interessados(as) devem realizar inscrição até o dia 23 de fevereiro.

A indicação formal por parte da Ufersa será levada em consideração pela CAU para concessão de bolsa de estudo e demais ajudas com acomodação e deslocamento entre o Brasil e a China. Embora a inscrição naquela universidade seja aberta para todos(as), apenas os candidatos(as) aprovados(as) na indicação receberão auxílio financeiro fornecido pela CAU.

O reitor da Ufersa, professor Rodrigo Codes, relembra que a oportunidade de bolsa oferecida à Ufersa pela CAU, para realização de pós-graduação em Pequim, na China, é resultado da parceria no projeto de mecanização da agricultura familiar com o grupo de pesquisadores chineses. “O contato que mantivemos durante a Residência Tecnológica, organizada pela CAU e mantida em parceria com a UERN, IFRN, Governo do Estado e UFERSA, além da visita realizada à CAU no ano passado viabilizou esta oportunidade para egressos de nossa instituição”.

