Ufersa sediará I Workshop da RedeMaris sobre desafios e sustentabilidade na mariscagem

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) sediará, entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, o I Workshop da RedeMaris, evento que reunirá pesquisadores, pescadoras artesanais, estudantes e gestores públicos para debater os desafios da mariscagem e propor soluções sustentáveis para a atividade.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da pesca de mariscos, o evento contará com capacitações técnicas, debates e encaminhamentos para ações que valorizem as comunidades marisqueiras. “Nosso foco é fortalecer a gestão participativa e contribuir para políticas públicas que beneficiem essas comunidades”, destaca o professor Gustavo Henrique Gonzaga da Silva, coordenador do evento.

A RedeMaris surgiu a partir de um projeto de pesquisa em rede aprovado em 2024 pelo CNPq e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A iniciativa envolve 67 pesquisadores do Brasil e do exterior e conta com a participação de representantes dos nove estados do Nordeste, além do apoio de diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão.

A programação do evento será diversificada. No primeiro dia (19), ocorrerá a recepção dos participantes, abertura oficial e uma apresentação artística. O segundo dia (20) será dedicado a palestras, reuniões temáticas e minicursos. Já no terceiro dia (21), além da apresentação dos encaminhamentos do evento, os participantes realizarão uma visita técnica à região estuarina de Grossos, encerrando as atividades com um olhar voltado ao desenvolvimento sustentável.

A expectativa é receber entre 100 e 150 participantes, incluindo representantes da Reitoria da Ufersa, da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal e de órgãos estaduais ligados à pesca e aquicultura. “O workshop será um momento crucial para fortalecer as redes de colaboração e impulsionar a mariscagem como atividade sustentável”, ressalta o professor Gustavo Gonzaga.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (84) 99481-9453.

Confira programação completa do Workshop: Folder I Workshop RedeMaris (oficial) (2)