UFERSA registra aumento nas inscrições SiSU 2023

ASSECOM/UFERSA

No balanço oficial do Sistema de Seleção Unificado – SiSU 2023, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido contabilizou 13.915 inscrições. Desse total, 55,83% (7.769) são pessoas do sexo feminino e, 44,17 % (6.146) do sexo masculino. Quanto a faixa etária a maior parte tem idade abaixo de 21 ano (64,58%), seguido pela faixa etária entre 21 e 30 anos (26,95%); entre 31 e 40 anos (5,9%); entre 41 e 50 anos (1,88%) e, pessoas com mais 50 anos o percentual foi de 0,69%

Ainda com relação aos estudantes inscritos na UFERSA, 52% foi na primeira opção de curso e, 48% na segunda opção. Já com relação ao local de residência dos candidatos 77,28% são da Região Nordeste, 12,73% da Região Sudeste, 4,12% da Região Norte, 3,3% da Região Centro-Oeste e, 2,58% da Região Sul.

Com relação aos estados de origem 51,03% são do Rio Grande do Norte, 16,81% do Ceará, 6,78% de São Paulo, 3,34% de Minas Gerais e, 2,87% da Paraíba. Já os cursos mais procurados foram Medicina – 4676 candidatos; Medicina Veterinária – 970 candidatos; Direito – 860 candidatos; Administração – 757 candidatos e, o curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia Integral (Campus Mossoró) – com 663 candidatos.