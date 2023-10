Ufersa prepara ampla programação para visualizar o eclipse solar

Neste sábado, 14, todas as atenções vão estar voltadas para o céu para o evento astronômico eclipse solar anular. Nesse dia, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, por meio do Projeto Ciência no Parque, está desenvolvendo ampla programação em mais uma edição do projeto, no Parque Ecológico professor Maurício de Oliveira, mais conhecido como Parque Municipal de Mossoró. As atividades vão começar às 16h, com a concentração para a observação do eclipse.

Segundo a coordenadora do Projeto Ciência no Parque da UFERSA, professora Subênia Medeiros, será um evento aberto a toda comunidade com uma programação variada, tendo como ponto alto a observação do céu e do eclipse por meio de filtros apropiados. “Vamos ter ainda uma vasta programação cultural com apresentações de música, teatro e dança, além da apresentação dos demais projetos científicos desenvolvidos pela Universidade”, adiantou a professora Subênia Medeiros. Haverá ainda exposições e oficinas educativas para o público infantil.

A edição do próximo sábado do Programa Ciência do Parque integra a programação da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Confira abaixo a programação na íntegra.