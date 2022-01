Ufersa passa integrar o Sistema Eletrônico de Informações da Justiça Federal

Um Acordo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal Rural do Semi-Árido e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai possibilitar a Universidade ter acesso ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI. A publicação saiu na edição desta terça-feira, 18 de janeiro, no Diário Oficial da União.

O SEI tem a finalidade de gerenciar o conhecimento institucional de forma totalmente eletrônica, eliminando-se a tramitação de procedimentos em meio físico, promover a celeridade dos processos de trabalho, valorizar a coerência das decisões administrativas e favorecer a gestão dos recursos humanos.

Todo e qualquer procedimento/processo de trabalho na área administrativa é hoje virtual, sem a necessidade da utilização de papel, reduzindo drasticamente o tempo de realização das atividades administrativas, com organização e enxugamento dos fluxos de trabalho, além de promover a atualização das informações administrativas em tempo real.

Para o assessor especial da reitoria, professor Hudson Palhano, este é o resultado de um trabalho que demandou mais de um ano de empenho da gestão da reitora Ludimilla Oliveira uma vez que as tratativas para adesão da Ufersa ao SEI se iniciaram em outubro de 2020.

“A atuação de uma estrutura da Administração Pública através do SEI é de suma importância para implementar seus objetivos institucionais, pois este sistema conecta órgãos públicos, entidades e governos, e a Ufersa era uma das únicas universidades do país que não tinha acesso ao SEI, o que poderia já ter sido realizado há muitos anos”, enfatizou o professor Hudson Palhano.

O professor lembrou que em diversas reuniões realizadas em Brasília com ministros, diretores e superintendentes de órgãos federais, a reitora Ludimilla foi indagada acerca da ausência da Ufersa no SEI, de maneira que a gestão se empenhou bastante, especialmente a Superintendência de Tecnologia, Informação e Comunicação (SUTIC), a Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e a Assessoria do Gabinete. “Uma conquista importante. Agora a Ufersa oficialmente foi integrada ao SEI, conforme se percebe na publicação do Acordo no DOU”, concluiu.