Ufersa lança edital com 430 vagas em cursos de graduação

Candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2020, 2021 ou 2022 podem concorrer a vagas remanescentes em cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa). São oferecidas 430 vagas distribuídas nos campi de Angicos, Caraúbas e Mossoró. As inscrições ficam abertas até às 17 horas do dia 17 de outubro somente por meio do formulário online divulgado pela Pró-reitoria de Graduação da Ufersa.

Todas as vagas são para o semestre letivo 2023.2, que terá início no dia 27 de novembro. Antes disso, até o dia 13 de novembro, os candidatos aprovados irão receber seus números de matrícula. As informações estão no site sisu.ufersa.edu.br

Confira o quadro de vagas: