Ufersa firma duas cooperações com instituições da Rússia

O reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, professor Rodrigo Codes, assinou dois termos de cooperação com instituições da Rússia durante o 2º Fórum de Reitores das Universidades da Rússia, Brasil e Bielorrússia, iniciativa que aconteceu durante a reunião do BRICS+, na última sexta-feira, dia 6 de junho, no Rio de Janeiro.

Os acordos foram selados com a Universidade Federal de Planejamento do Uso da Terra (tradução livre), sediada em Moscou, capital da Rússia, representada pelo vice-reitor Alexey Sereda; e com o Instituto de Biologia dos Mares do Sul A. O. Kovalevsky, da Academia Russa de Ciências, sediado em Sevastopol, por intermédio da pesquisadora sênior Tatiana Gorbunova.

A parceria entre as instituições envolve intercâmbio de estudantes, professores e técnicos, assim também como o desenvolvimento de trabalhos em cooperação. Com as duas instituições, a Ufersa pavimenta a troca de experiências e conhecimentos, sobretudo em estudos de solos, mapeamento de regiões e reforma agrária, pesquisas em biodiversidade, genética de organismos aquáticos e bioquímica.

Composto pelo Brasil, que está com a presidência rotativa do grupo, e ainda a Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e países parceiros, o encontro do BRICS é um forte fomento para a cooperação acadêmica e científica entre as principais universidades dos países-membros.

O reitor da Ufersa, Rodrigo Codes, e o assessor de Relações Internacionais da universidade, professor Victor Freire, participaram de uma série de encontros estratégicos no encontro. “A agenda do BRICS é uma importante estratégia para impulsionar a internacionalização da nossa universidade, ampliando o diálogo intercultural e a construção coletiva de soluções”, destaca o reitor Codes.