Ufersa cede campo para treinos das categorias de base do Potiguar

Visando o projeto com as categorias de base no segundo semestre para a temporada de 2021, o Potiguar renovou, na tarde desta segunda-feira (07/06), a parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

A reunião, que foi realizada na UFERSA, contou com a presença do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis (PROAE), Júlio César Rodrigues de Sousa e da Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis (PROAE), Danielle da Silva Oliveira Martins. O Potiguar foi representado pelo presidente Executivo, Djalma Freire Júnior e pelo diretor de Comunicação, Fabiano Morais. Em agradecimento o Clube presenteou, o Pró-Reitor e a Pró-Reitora, com camisas oficiais da temporada 2021.

O Potiguar utilizará o campo da Universidade para a realização de treinos com as equipes de base. As atividades começarão no dia 21 de junho. No dia 19, será feita uma seletiva para as categorias Sub-15 e Sub-17. O Departamento de Futebol Amador disponibilizará parte da estrutura do futebol profissional.

“Quero agradecer a UFERSA, a Reitoria e a Pró-Reitoria pela renovação da parceria com o Potiguar. A Universidade tem sido uma importante parceira para o clube, visto que, já vinhamos utilizando o campo para a realização de treinos da equipe profissional. Agora vamos estender a parceria para a realização de treinos das equipes de base”, contou o Djalma Freire Júnior.