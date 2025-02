Ufersa abre concurso público para docentes; veja como se inscrever

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de cinco vagas no cargo de docente do Magistério Superior. Os aprovados ingressarão no Nível 1 da Classe A e poderão ser designados para disciplinas relacionadas à sua formação nos campi de Mossoró e Caraúbas.

As inscrições estarão abertas entre 24 de fevereiro e 13 de março. As provas escritas serão aplicadas no dia 4 de maio de 2025.

Para o campus de Caraúbas, podem se inscrever candidatos das áreas de Engenharia Civil, Engenharia de Transportes, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações. No campus de Mossoró, as vagas são destinadas a graduados na área médica ou ciências biológicas.

A taxa de inscrição varia de acordo com o regime de trabalho escolhido: R$ 65 para carga horária de 20 horas semanais, R$ 100 para 40 horas semanais e R$ 260 para dedicação exclusiva. O pagamento deve ser realizado via Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada no momento da inscrição.

A Ufersa informou que a aprovação no concurso não garante nomeação imediata, pois a convocação dependerá da disponibilidade de vagas futuras. Não haverá reserva imediata de vagas para candidatos negros, já que o número de oportunidades não atinge o mínimo exigido pela Lei nº 12.990/2014.

No entanto, os interessados em concorrer a possíveis vagas futuras destinadas à reserva racial devem preencher a autodeclaração racial no ato da inscrição.

O concurso seguirá os critérios da Capes, CNPq e conselhos profissionais para análise das áreas de conhecimento exigidas.

Como se inscrever no concurso da Ufersa

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) estarão abertas de 24 de fevereiro a 13 de março, exclusivamente pelo site.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário disponível na plataforma e gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da taxa, que varia conforme o regime de trabalho escolhido:

R$ 65 – carga horária de 20 horas semanais

R$ 100 – carga horária de 40 horas semanais

R$ 260 – dedicação exclusiva

O pagamento deve ser realizado dentro do prazo de inscrição. Candidatos interessados em concorrer a eventuais vagas destinadas à reserva racial devem preencher a autodeclaração racial no momento da inscrição.